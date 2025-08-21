뉴스 7

방통위 “SKT 위약금 면제, 열흘 너무 짧아…연말까지 연장해야”

입력 2025.08.21 (19:22) 수정 2025.08.21 (19:51)

[앵커]

대규모 해킹사태가 일어난 것에 책임을 지겠다며 SK텔레콤, SKT가 지난달 가입을 해지한 이용자에 대해 위약금을 면제해 주는 조치를 했었죠.

당시 그 기간이 열흘이었던 것을 두고 논란이 일어나기도 했었는데, 방송통신위원회가 위약금 면제 기간을 올해 연말까지 연장하라고 권고했습니다.

보도에 우정화 기자입니다.

[리포트]

지난 4월 일어난 SKT 해킹사태, 유심 대란까지 불러오며 큰 파장을 남겼습니다.

두 달여 간의 조사를 벌인 합동 조사단은 해킹으로 약 2,700만 건의 유심 정보가 유출됐고, SKT에도 책임이 있는 만큼 위약금 면제를 권고했습니다.

[류제명/과기정통부 2차관 : "이번 침해사고는 SK텔레콤 이용 약관상 회사의 귀책 사유에 해당한다고 판단하였습니다."]

SKT는 정부 권고를 받아들였지만, 위약금 면제 기간을 열흘로 한정했습니다.

소비자들 사이에선 기간이 너무 짧다는 불만이 나왔습니다.

이런 상황에서 올해 연말까지 위약금을 받지 말라는 방송통신위원회의 판단이 나왔습니다.

열흘은 너무 짧다는 건데, 위약금을 낼 필요가 없는 이용자 계약 해지권을 특별한 사유 없이 제한하는 건 부당하다는 게 이유입니다.

여기에 SKT가 문자를 통해 한 차례만 위약금 면제 사실을 알렸을 뿐, 적극적인 조치를 하지 않았다는 것도 결정의 근거가 됐습니다.

그러나 현실적으로 이런 방통위의 권고가 당장 시행되기는 어렵습니다.

방통위의 결정은 강제성이 없는 데다, SKT가 이의 신청을 한다면 소송을 통한 법적 판단을 받아야 하기 때문입니다.

[한범석/변호사 : "(방통위가)직권 조정 결정을 한 것이기 때문에 소송을 가더라도 이게 (소비자에게) 유리한 근거 자료로 쓰일 것으로 보입니다."]

SKT는 공식 입장을 내놓진 않았지만, 이의신청 여부를 놓고 고심 중인 것으로 전해졌습니다.

KBS 뉴스 우정화입니다.

