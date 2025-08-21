아산 경찰병원 예타 통과…제2 경찰학교는?

동영상 고정 취소

신속 예타 대상 사업에 선정되고도 1년 넘게 결론이 나지 않던 아산 경찰병원 건립이 드디어 정부 지원 문턱을 넘었습니다.



2029년 완성을 목표로 3백 병상 규모로 건립이 추진되는데 제2 경찰학교 유치에도 시너지 효과를 낼 것으로 기대됩니다.



백상현 기자입니다.



[리포트]



아산 경찰병원 건립 사업이 1년여 만에 예비타당성 조사를 통과했습니다.



예타 과정에서 전체 사업비가 대폭 줄며 당초 550병상이던 규모가 300병상으로 절반 가까이 줄었지만, 소아과와 산부인과 등 종합병원급 진료 과목 24개와 6개 전문 센터는 원안대로 유지됐습니다.



무엇보다 지역주민도 이용할 수 있어 지역완결형 의료 체계 구축에 기여할 것으로 기대되고 있습니다.



[홍성학/경찰병원 범시민추진협의회 회장 : "상대적으로 의료 취약지역이기 때문에 아산 시민 그리고 충남 도민까지 많은 분들이 의료 혜택을 받을 것 같습니다."]



예타 통과를 애타게 기다리고 있던 아산시는 당장 설계비 확보에 매진할 계획입니다.



[오세현/아산시장 : "기본 및 실시설계를 거쳐 2027년 경찰병원 건설의 첫 삽을 뜨고 2029년 12월 병원 준공을 목표로 열심히 뛰겠습니다."]



아산 경찰병원 건립이 본궤도에 오르면서 제2 경찰학교 유치도 탄력을 받을 것을 보입니다.



현재, 아산과 예산 전북 남원이 후보지로 올라있는데 충남도는 경찰 병원 등 시설 집적화와 이에 따른 비용 절감, 접근성 등을 강조하며 충남의 강점을 부각시키고 있습니다.



[안영민/충남도 국방기관유치팀장 : "아산과 예산의 장점이 충분히 반영되도록 비교 우위에 있는 편익을 발굴해서 제출하고 지역 정치권과 협력해서…."]



경찰병원 건립이 궤도에 오르고 제2경찰학교 유치도 임박해지면서 경찰 시설 집적화에 대한 지역민의 기대감도 커지고 있습니다.



KBS 뉴스 백상현입니다.



촬영기자:강수헌



