[목요정치토크] 지방선거 10개월 앞으로…충청 민심은?

목요정치토크 시간입니다.



내년 지방선거가 10개월 앞으로 다가오면서, 민주당이 다시 승기를 이어가 단체장 자리를 탈환할지, 아니면 현 국민의힘 단체장들이 수성할 수 있을지 관심이 모아지는데요.



오늘은 6.3 지방선거의 핵심 변수와 출마 후보군을 중심으로 배재대 최호택 교수, 단국대 이희성 교수와 함께 이야기 나눠보겠습니다.



어서오세요.



내년 지방선거가 10개월 앞으로 다가왔습니다.



집권 1년 차 지방선거는 일반적으로 여당이 유리하지만, 국정 운영의 결과가 반영될 경우 유리할 수도, 불리할 수도 있는데요.



현시점에 충청 지역 민심은 어느 쪽에 무게가 실리고 있다고 보십니까?



[앵커]



지난 총선 결과와 현 정부 지지율 흐름을 감안할 때, 이번 지방선거에서 판세를 가를 주요 변수는 무엇이라고 보십니까?



[앵커]



정당 지지율도 중요하지만, 결국 지방선거는 인물 경쟁력이 좌우한다는 말이 있습니다.



일부는 이미 출마 의사를 밝힌 주자도 있는데, 현재 충청권에서 여야를 대표할 만한 주자들의 경쟁력, 어떻게 평가하십니까?



[앵커]



여야 모두 충청 민심을 사로잡기 위해 총력전을 벌일 것으로 보이는데요.



남은 10개월 동안 각 당이 어떤 전략을 취해야 승기를 잡을 수 있다고 보십니까?



