춘천, ‘외국인 유학생 인턴십’ 시범 운영

춘천시와 강원대학교, 한국수자원공사 소양강댐지사는 오늘(21일) 시청에서 '외국인 유학생 취업 연계형 인턴십 사업'을 위한 다자간 협약을 맺었습니다.



이에 따라 강원대의 외국인 학생 10여 명이 다음 달(9월)부터 두 달 동안 춘천의 기업 4곳에서 수습 업무를 체험합니다.



춘천시는 이 사업의 성과를 평가해 외국인 인턴십 확대 여부를 결정할 방침입니다.



