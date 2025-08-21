‘한국정밀소재산업’ 원주 공장 신설 협약

읽어주기 기능은 크롬기반의 브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

강원도는 오늘(21일) 도청에서 한국정밀소재산업과 원주 공장 신설 투자 협약을 맺었습니다.



한국정밀소재산업은 이번 협약에 따라 600억 원을 투자해, 원주 부론일반산업단지에 방위 산업용 특수섬유 제조 공장을 짓습니다.



이번 투자로 일자리 90여 개가 창출될 전망입니다.



