울산 아파트 매매·전셋값 상승 전국 최고 수준

동영상 고정 취소

울산의 주간 아파트 매매와 전셋값 상승률이 전국 최고 수준을 기록했습니다.



한국부동산원에 따르면 8월 셋째 주 울산의 주간 아파트 매매가격은 한 주전에 비해 0.02% 올라 서울에 이어 전국에서 두 번째로 높은 상승률을 보였습니다.



같은 기간 울산의 주간 아파트 전셋값 상승률도 전국 최고 수준인 0.05%를 기록했습니다.



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!