뉴스7(울산)

“석유화학 사업 재편 전까지 대출 회수 자제”

입력 2025.08.21 (19:35) 수정 2025.08.21 (20:00)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

이전

울산시 추경 4,400억…“복지와 미래 투자”

울산시 추경 4,400억…“복지와 미래 투자”
울산 아파트 매매·전셋값 상승 전국 최고 수준

울산 아파트 매매·전셋값 상승 전국 최고 수준

다음
금융위원회가 5대 시중은행과 산업은행 등이 참석한 가운데 간담회를 갖고 석유화학업계의 사업 재편 계획이 확정되기 전까지는 대출 회수를 자제해달라고 요청했습니다.

또, 사업 재편 계획이 타당하다고 판단되면 채권 금융기관끼리 '공동 협약'을 맺고 지원에 나서달라고 당부했습니다.

이에 따라 기업이 금융 지원을 신청하면 기존 여신 유지를 원칙으로 하되, 구체적인 내용은 기업과 채권 금융회사 간 협의로 결정될 것으로 보입니다.

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • “석유화학 사업 재편 전까지 대출 회수 자제”
    • 입력 2025-08-21 19:35:21
    • 수정2025-08-21 20:00:04
    뉴스7(울산)
금융위원회가 5대 시중은행과 산업은행 등이 참석한 가운데 간담회를 갖고 석유화학업계의 사업 재편 계획이 확정되기 전까지는 대출 회수를 자제해달라고 요청했습니다.

또, 사업 재편 계획이 타당하다고 판단되면 채권 금융기관끼리 '공동 협약'을 맺고 지원에 나서달라고 당부했습니다.

이에 따라 기업이 금융 지원을 신청하면 기존 여신 유지를 원칙으로 하되, 구체적인 내용은 기업과 채권 금융회사 간 협의로 결정될 것으로 보입니다.
박중관
박중관 기자

이 기사가 좋으셨다면

울산-주요뉴스

더보기

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

이 대통령, ‘비핵화 3단계안’ 제시…“미 공조·북 대화”

이 대통령, ‘비핵화 3단계안’ 제시…“미 공조·북 대화”
김건희 여사 영상 속 ‘고가시계’ …전문가 분석 결과 ‘일치’

김건희 여사 영상 속 ‘고가시계’ …전문가 분석 결과 ‘일치’
[단독] 특검, ‘통일교 원정도박’ 증거인멸 정황 포착…‘윤핵관’ 연관성 수사

[단독] 특검, ‘통일교 원정도박’ 증거인멸 정황 포착…‘윤핵관’ 연관성 수사
조현 외교부장관 한일 정상회담 수행 않고 급거 방미…이유는?

조현 외교부장관 한일 정상회담 수행 않고 급거 방미…이유는?
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.