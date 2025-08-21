[여기는 진주] ‘한국우주기술진흥협회 경남지부’ 진주에 문 열어 외

동영상 고정 취소

우주 분야 기술 개발과 교류, 산업 활성화를 지원하는 한국우주기술진흥협회 경남지부가 오늘(21일) 진주 혁신도시 복합 혁신센터에 문을 열었습니다.



한국우주기술진흥협회는 전국의 우주 산업 관련 기업들을 회원사로 두고, 기업과 정부 간 가교 역할을 하는 비영리 사단법인입니다.



진주시, ‘주민 참여예산 사업’ 20억 원 편성



진주시가 내년도 주민 참여예산 공모 사업 73건을 선정하고, 예산 20억 7천만 원을 책정했습니다.



선정된 사업은 도심 숲속 공원 조성 사업과 바람막이 승강장 설치 등으로 올해 처음 시민참여 온라인 투표를 거쳤습니다.



산청군, ‘고령자 운전면허 반납’ 혜택 확대



산청군이 고령자의 운전면허 반납 촉진을 위해 반납 혜택을 교통카드에서 산청사랑상품권으로 변경하고, 지원금도 20만 원으로 확대합니다.



70살 이상 산청군민의 운전면허 자발적 반납 실적은 매년 50~60명 수준에서 지난해 80명으로 늘었습니다.



거창군, 남하면 ‘첫 신생아’ 가정에 선물



거창군이 남하면의 올해 첫 신생아 출산 가정에 축하 선물을 전달했습니다.



거창군은 결혼축하금 6백만 원과 출산축하금 5백만 원, 양육 지원금 월 30만 원 등 출산·양육 정책을 지원하고 있습니다.



