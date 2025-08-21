뉴스7(창원)

[여기는 진주] ‘한국우주기술진흥협회 경남지부’ 진주에 문 열어 외

입력 2025.08.21 (19:36) 수정 2025.08.21 (19:46)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

이전

“업무 막막”…공무원 자살 순직 33% ‘입직 5년차 이하’

“업무 막막”…공무원 자살 순직 33% ‘입직 5년차 이하’
[간추린 경남] 경남 임대차 계약 10건 중 7건 ‘월세’…매년 증가 외

[간추린 경남] 경남 임대차 계약 10건 중 7건 ‘월세’…매년 증가 외

다음
우주 분야 기술 개발과 교류, 산업 활성화를 지원하는 한국우주기술진흥협회 경남지부가 오늘(21일) 진주 혁신도시 복합 혁신센터에 문을 열었습니다.

한국우주기술진흥협회는 전국의 우주 산업 관련 기업들을 회원사로 두고, 기업과 정부 간 가교 역할을 하는 비영리 사단법인입니다.

진주시, ‘주민 참여예산 사업’ 20억 원 편성

진주시가 내년도 주민 참여예산 공모 사업 73건을 선정하고, 예산 20억 7천만 원을 책정했습니다.

선정된 사업은 도심 숲속 공원 조성 사업과 바람막이 승강장 설치 등으로 올해 처음 시민참여 온라인 투표를 거쳤습니다.

산청군, ‘고령자 운전면허 반납’ 혜택 확대

산청군이 고령자의 운전면허 반납 촉진을 위해 반납 혜택을 교통카드에서 산청사랑상품권으로 변경하고, 지원금도 20만 원으로 확대합니다.

70살 이상 산청군민의 운전면허 자발적 반납 실적은 매년 50~60명 수준에서 지난해 80명으로 늘었습니다.

거창군, 남하면 ‘첫 신생아’ 가정에 선물

거창군이 남하면의 올해 첫 신생아 출산 가정에 축하 선물을 전달했습니다.

거창군은 결혼축하금 6백만 원과 출산축하금 5백만 원, 양육 지원금 월 30만 원 등 출산·양육 정책을 지원하고 있습니다.

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • [여기는 진주] ‘한국우주기술진흥협회 경남지부’ 진주에 문 열어 외
    • 입력 2025-08-21 19:36:06
    • 수정2025-08-21 19:46:16
    뉴스7(창원)
우주 분야 기술 개발과 교류, 산업 활성화를 지원하는 한국우주기술진흥협회 경남지부가 오늘(21일) 진주 혁신도시 복합 혁신센터에 문을 열었습니다.

한국우주기술진흥협회는 전국의 우주 산업 관련 기업들을 회원사로 두고, 기업과 정부 간 가교 역할을 하는 비영리 사단법인입니다.

진주시, ‘주민 참여예산 사업’ 20억 원 편성

진주시가 내년도 주민 참여예산 공모 사업 73건을 선정하고, 예산 20억 7천만 원을 책정했습니다.

선정된 사업은 도심 숲속 공원 조성 사업과 바람막이 승강장 설치 등으로 올해 처음 시민참여 온라인 투표를 거쳤습니다.

산청군, ‘고령자 운전면허 반납’ 혜택 확대

산청군이 고령자의 운전면허 반납 촉진을 위해 반납 혜택을 교통카드에서 산청사랑상품권으로 변경하고, 지원금도 20만 원으로 확대합니다.

70살 이상 산청군민의 운전면허 자발적 반납 실적은 매년 50~60명 수준에서 지난해 80명으로 늘었습니다.

거창군, 남하면 ‘첫 신생아’ 가정에 선물

거창군이 남하면의 올해 첫 신생아 출산 가정에 축하 선물을 전달했습니다.

거창군은 결혼축하금 6백만 원과 출산축하금 5백만 원, 양육 지원금 월 30만 원 등 출산·양육 정책을 지원하고 있습니다.
KBS 지역국
KBS 지역국

이 기사가 좋으셨다면

창원-주요뉴스

더보기

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

이 대통령, ‘비핵화 3단계안’ 제시…“미 공조·북 대화”

이 대통령, ‘비핵화 3단계안’ 제시…“미 공조·북 대화”
김건희 여사 영상 속 ‘고가시계’ …전문가 분석 결과 ‘일치’

김건희 여사 영상 속 ‘고가시계’ …전문가 분석 결과 ‘일치’
[단독] 특검, ‘통일교 원정도박’ 증거인멸 정황 포착…‘윤핵관’ 연관성 수사

[단독] 특검, ‘통일교 원정도박’ 증거인멸 정황 포착…‘윤핵관’ 연관성 수사
조현 외교부장관 한일 정상회담 수행 않고 급거 방미…이유는?

조현 외교부장관 한일 정상회담 수행 않고 급거 방미…이유는?
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.