“업무 막막”…공무원 자살 순직 33% ‘입직 5년차 이하’

[앵커]



악성 민원과 과중한 업무에 시달리는 지방자치단체 공무원들의 실태, 심층보도 이어갑니다.



KBS가 최근 4년 동안 공무원 자살 순직자 현황을 분석해 봤더니, 10명 중 3명 이상이 김 주무관과 같은 입직 5년 차 이하였습니다.



김소영 기자가 보도합니다.



[리포트]



순직한 김 주무관이 근무했던 양산시보건소 의약팀입니다.



김 주무관 순직 이후 정원이 5명에서 6명으로 한 명 늘었습니다.



[박은미/양산시 보건행정과장 : "인원을 충원하면 이제 업무가 좀더 세분화 되기 때문에 이제 조금 업무 분량이 줄어드는 거죠."]



인구에 비해 부족한 지자체 공무원 정원이 과도한 업무의 원인입니다.



양산시의 공무원 1인당 주민 수는 267명.



인구가 오히려 적은 진주시의 공무원 1인당 주민 수 191명과 비교하면, 민원 건수와 업무 강도가 높을 수밖에 없습니다.



현행 제도가 급성장하는 신도시의 현실을 반영하지 못하는 겁니다.



[박중배/전국공무원노조 수석부위원장 : "제일 어려워하는 데가 새롭게 인구가 막 늘어나는 도시 있죠. 기존에 옛날에 인건비 책정 기준을 딱 정해 놨어요. 안 늘려주는 거예요. "]



여기다, 저연차 공무원이 겪을 수밖에 없는 어려움도 큽니다.



진상조사위원회는 김 주무관이 6개월 만에 급작스러운 보직 변경에다, 의사와 약사 등 전문직을 상대로 지도 단속을 하면서, 저연차 직원으로서 업무 부담이 컸다고 지적했습니다.



이 같은 비극을 막기 위해 저연차 직원에게 책임부터 지우기 전에 선배를 보고 배울 수 있는 시간이 필요하다고 제안했습니다.



최근 4년 동안 공무상 재해가 인정된 공무원 자살 순직자는 66명.



이 가운데 전체 33% 이상이 재직 기간이 5년 차 이하 공무원들이었습니다.



[용혜인/기본소득당 국회의원 : "저연차 공무원들이 기피 업무와 책임을 다 떠안는 환경을 바꾸려면, 공무원 수 자체를 확충하고 노동조건을 개선하는 (변화가 필요합니다.)"]



인사혁신처는 최근 저연차 공무원들의 잇단 비극을 막기 위해 새 기준을 신설했습니다.



민원창구나 재난안전 대응 등 격무 또는 기피 직위에 장기 재직자를 우선 보직한다는 겁니다.



하지만, 이 기준은 국가공무원 임용규칙에만 반영됐을 뿐, 민원과 지도·단속 업무가 많은 지방직 공무원은 포함되지 않았습니다.



KBS 뉴스 김소영입니다.



촬영기자:조형수/그래픽:박수홍



▼ “보상보다 예방” 비극 막으려면?



[앵커]



사건을 취재한 김소영 기자와 자세한 이야기 나눠 보겠습니다.



김소영 기자, 민원창구 공무원들이 악성민원에 노출되는 실태는 익히 알려져 있는데, 보건소 의약팀 공무원들도 마찬가지라고요?



[기자]



민원창구 악성민원은 주로 폭력이나 폭언의 유형으로 나타나는데요.



병의원과 약국을 단속하는 보건소 의약팀 공무원들도 자주 악성민원에 노출됩니다.



숨진 김 주무관의 경우 야간에 안마시술소 단속을 나가고도 퇴폐 행위를 적발하지 못하자 반복 민원에 노출됐습니다.



전공의 파업 기간에는 약사들의 휴대전화 번호를 확보해야 하는 과정에서 격한 항의를 받아야 했습니다.



폐업 약국을 상대로 고발 조치를 하려다 되려 고소 압박을 받기도 했습니다.



또 다른 지역의 보건소 공무원은 한 의사로부터 "보건소 공무원 따위가 뭘 아느냐" "업무 방해로 고소하겠다"는 협박을 받았다고 말했습니다.



[앵커]



최근 4년 동안 스스로 목숨을 끊은 공무원 중 순직으로 인정받은 공무원의 33%가 5년차 이하인데, 원인이 뭘까요?



[기자]



지난해 김포시 공무원이 이른바 '좌표찍기' 악성 민원에 노출된 뒤 숨진 사건 기억하실 텐데요.



한 달도 채 되지 않아 개발 인허가 업무를 맡고 있던 남양주시 신임 공무원이 업무 과중을 호소하며 숨졌습니다.



당시 공무원 노조는 "신규자에게 총 한자루 쥐여 주고 전쟁터로 보낸 격"이라고 말했습니다.



저연차 공무원들을 위한 실무 중심의 교육, 업무 숙달을 위한 충분한 숙려기간, 전담 멘토 등의 시스템 마련을 촉구하기도 했습니다.



[앵커]



정말 안타깝습니다.



정부 차원에서도 여러 대책들이 나오고 있죠?



[기자]



네. 인사처는 지난해 사후 보상 위주로 이뤄졌던 공무원 재해 대책을 사전 예방 체계로 전환한다고 밝혔습니다.



공무원마음건강센터가 전국 10곳에 운영중입니다.



또, 조만간 직무 유형별로 어떤 위험요인이 있는지를 적극적으로 발굴하겠다고 밝혔습니다.



물리적 위험뿐 아니라 재난 대응이나 민원, 앞서 보도해 드린 보건소 공무원처럼 눈에 보이지 않는 심리적 재해 요인도 세심하게 발굴하는 게 과제입니다.



또, 인사처는 최근 민원창구나 재난안전 대응 등에 행정 경험이 풍부한 자를 우선 보직한다는 원칙을 정했습니다.



현재는 국가공무원에만 적용되는 규칙인데요.



지방공무원 인사에도 적용될 수 있도록, 개선이 필요할 것으로 보입니다.



[앵커]



이번 사건을 취재하면 반드시 개선되어야 할 부분, 뭐라고 보십니까?



[기자]



네. 순직한 김 주무관은 1월 1일자 발령을 12월 29일날 통지 받았습니다.



법적 책임이 막중한 업무를 단 이틀의 초과 근무를 통해 인수인계를 받았다는 현실, 저연차 공무원에게 너무 가혹합니다.



인사 사전예고를 통해 전임자와 후임자 간 충분한 인수인계를 보장할 수 있어야 합니다.



코로나19에 확진되고도 하루 병가 뒤 출근을 강행해야만 했을 만큼 과도한 초과 근로의 이면에는 공무원 정원 부족 문제가 자리하고 있는데요.



어렵게 취재에 응한 고 김 주무관의 유족 역시 저연차 공무원들을 업무 과중으로 내모는 정원 부족 문제를 반드시 해소해 달라고 말했습니다.



[앵커]



네, 여기까지 듣겠습니다.



김소영 기자 수고하셨습니다.



