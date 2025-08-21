뉴스7(울산)

“고용승계 요구 집회 때 폭행당해”…현대차 고소

입력 2025.08.21 (19:36) 수정 2025.08.21 (20:01)

현대차에 고용승계를 요구하고 있는 사내 하청기업 해고자 측이 집회 과정에서 폭행을 당했다며 임직원들을 고소했습니다.

민변 등 12개 단체로 이뤄진 '이수기업 폭력사건 진상조사단'은 "현대차 보안운영팀이 천막을 강탈하고 집회 참가자들을 폭행했다"며 회사 측 임직원들을 특수폭행 등 혐의로 경찰에 고소했다고 밝혔습니다.

조사단은 또 "경찰이 현장을 채증하고도 수사에 착수하지 않고 있다"며 울산경찰청장 등을 직무 유기 혐의로 검찰에 고소했습니다.

