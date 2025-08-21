울산교사노조 “고교학점제 개선·지원 방안 마련해야”

읽어주기 기능은 크롬기반의 브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

울산교사노조는 교원 3개 단체의 설문조사 결과, "고교 학점제 시행 이후 교사 1인당 과목 수가 늘어나며 수업의 질이 저하될 것"이라는 응답이 80%에 달했다고 밝혔습니다.



