[날씨] 대구·경북 저녁까지 소나기…내일 대구 낮 최고 36도

절기상 처서를 앞두고 있지만 폭염은 여전합니다.



오늘 구미가 36.2도까지 오르는 등 대부분 지역이 35도 안팎의 무더운 날씨를 보였는데요.



주말에도 밤낮없는 더위가 계속 이어지니까요.



온열질환에 신경 써야겠습니다.



오늘 오후 봉화 석포 등 북동 산지에 호우주의보가 내려지면서 한때 시간당 50mm 안팎의 강한 소나기가 내렸습니다.



오늘 저녁까지 대구 경북 곳곳에 소나기가 내릴 수 있고요.



내일은 대구와 경북남부지역을 중심으로 소나기가 내리겠습니다.



내일도 전국의 최고 체감온도가 35도 안팎으로 오르면서 무덥겠고, 남쪽 지역을 중심으로는 곳곳에 소나기가 내릴 수 있습니다.



다음은 지역별 내일 기온입니다.



대구와 남부 지역의 아침 기온은 24도 안팎으로 오늘과 비슷하겠고, 한낮에는 대구가 36도 구미는 37도까지 올라 오늘보다 더 덥겠습니다.



북부 지역의 아침 기온은 21도에서 24도로 시작해, 한낮에는 33도에서 36도의 분포를 보이겠습니다.



동해안과 울릉도, 독도는 아침 기온이 25도 안팎으로 열대야가 나타나는 곳이 있겠고, 한낮에는 울진이 33도, 포항은 36도까지 오르겠습니다.



바다의 물결은 잔잔하게 일겠습니다.



먼바다에서 최고 1.5m로 일겠습니다.



내일부터 대구의 한낮 기온이 36도까지 오르면서 폭염은 더 심해지겠습니다.



일요일엔 대부분 지역에 소나기가 내릴 가능성이 있습니다.



날씨 정보였습니다.



