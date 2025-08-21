뉴스7(대전)

[날씨] 대전·세종·충남 오늘 밤에도 열대야…주말 폭염 계속

입력 2025.08.21 (19:41) 수정 2025.08.21 (19:57)

8월 하순으로 접어들었는데 여전히 한여름 더위가 이어지고 있습니다.

우리 지역 전역에 폭염특보가 유지되고 있는 가운데, 오늘도 체감온도가 35도 안팎까지 치솟았는데요.

지난밤 대전의 최저 기온이 25.8도로 나흘째 열대야가 이어졌는데요.

오늘 밤에도 많은 지역에서 25도를 웃돌겠고, 절기상 처서를 지나서도 폭염과 열대야는 계속되겠습니다.

더위 속에, 세종과 충남 내륙은 오늘 저녁까지 소나기 가능성이 있겠고요.

내일은 구름 많다가 오후부터 맑아지겠습니다.

내일 아침 기온 오늘과 비슷하겠습니다.

대전이 26도, 논산 25도에서 출발하고요.

한낮에 세종과 공주, 대전이 35도까지 올라 오늘만큼 덥겠습니다.

당진과 태안의 아침 기온 25도, 한낮에 아산이 35도를 보이겠습니다.

보령의 아침 기온 25도, 낮 기온은 부여가 35도까지 오르겠습니다.

바다의 물결은 비교적 잔잔하겠습니다.

당분간 구름 많은 가운데, 곳에 따라 소나기가 내릴 가능성이 있겠고요.

다음 주 화요일은 비 소식이 있겠습니다.

지금까지 날씨였습니다.

