[날씨] 부산 무더위·열대야 계속…내일 낮 최고 32도

입력 2025.08.21 (19:43) 수정 2025.08.21 (20:45)

절기 '처서'를 코앞에 두고 있지만 덥고 습한 날씨가 계속되고 있습니다.

남부지방으로는 폭염경보가 장기간 지속되고 있습니다.

이제는 중부 많은 곳으로 특보가 확대, 강화됐습니다.

오늘도 한낮에 체감 35도 안팎의 더위가 나타나겠습니다.

폭염에 대기가 불안정해지면서, 내일도 전국 곳곳에 소나기가 내리겠습니다.

벼락과 돌풍을 동반해 강하게 쏟아질 수 있어, 주의하셔야겠습니다.

부산은 일요일에 곳곳에 소나기가 내릴 것으로 보이고요.

다가오는 토요일, 절기 '처서'가 지나고도 무더위가 이어질 전망입니다.

밤사이에는 최저 기온이 25도 아래로 떨어지지 못하는 열대야가 계속되겠습니다.

자세한 지역별 기온 입니다.

온열질환과 식중독 위험이 계속되고 있습니다.

건강관리에 각별히 신경 써주시기 바랍니다.

물결은 먼 바다에서 최고 3.5미터까지 다소 높게 일겠습니다.

지금까지 날씨 전해드렸습니다.
KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동)
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved.

