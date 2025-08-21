[대담한K] 청년 성악가·지역 예술인 협업…창작오페라 ‘꽃피는 바리’

동영상 고정 취소

한국의 전통설화 '바리데기'가 창작 오페라로 재탄생했습니다.



이번 작품은 오디션을 통해 발탁된 청년 성악가들과 지역 예술인들의 협업으로 특히 더 관심을 끌고 있는데, 오페라 '꽃피는 바리'의 주연, 김예은 소프라노 모셨습니다.



내일이 공연인데도 불구하고 와주셔서 감사합니다.



우리 설화 '바리데기'를 바탕으로 한 오페라인데, 어떤 내용인지 살짝 말씀해 주신다면?



이번 작품은 창작 오페라입니다.



기존의 오페라와 창작오페라는 어떤 차이가 있었는지?



독특한 이력이 있거나, 무대 경험은 없지만 실력이 출중한 분들, 오페라에 누구보다 진심인 분들이 많이 발탁됐다고 하던데요?



뮤지컬 공연엔 스타 배우들이 무대에 서는 경우가 많은데, 상대적으로 오페라는 어떻습니까?



그렇게 본다면 이번 작품은 스타 배우 없이 작품성과 실력으로 평가받아야 하는 건데요?



오페라는 처음부터 끝까지 음악극으로 진행되다 보니, 음악이 정말 중요한 요소잖아요.



그 연주를 부산 지역의 합창단과 오케스트라가 맡았습니다.



연습을 계속 함께하셨을 텐데, 어땠습니까?



한국 창작 뮤지컬이 토니상을 휩쓸 정도로 세계의 관심을 받기도 했는데, 창작 오페라도 그 대열에 낄 수도 있지 않겠습니까.



해외 진출까지 생각해서 만들어진 공연으로 아는데, 해외에서도 통할 것 같습니까?



부산콘서트홀이 개관했고, 부산오페라하우스도 한창 만들어지는 중이어서, 오페라 무대에 대한 부산 시민들의 기대감이 한층 더 커졌습니다.



오페라 가수들에게도 의미가 적지 않을 거 같아요?



마지막으로, 내일 무대에 공연이 올려질 텐데, 한 소절 정도 부탁드려도 될지?



오늘 말씀 여기까지 듣겠습니다.



지금까지 오페라 '꽃피는 바리' 김예은 소프라노였습니다.



