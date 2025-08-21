뉴스7(부산)

[대담한K] 청년 성악가·지역 예술인 협업…창작오페라 ‘꽃피는 바리’

입력 2025.08.21 (19:32) 수정 2025.08.21 (20:45)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

이전

신고리 1호기 ‘연기’ 발전기 정지…“출력 감소”

신고리 1호기 ‘연기’ 발전기 정지…“출력 감소”
[날씨] 부산 무더위·열대야 계속…내일 낮 최고 32도

[날씨] 부산 무더위·열대야 계속…내일 낮 최고 32도

다음
[앵커]

한국의 전통설화 '바리데기'가 창작 오페라로 재탄생했습니다.

이번 작품은 오디션을 통해 발탁된 청년 성악가들과 지역 예술인들의 협업으로 특히 더 관심을 끌고 있는데, 오페라 '꽃피는 바리'의 주연, 김예은 소프라노 모셨습니다.

내일이 공연인데도 불구하고 와주셔서 감사합니다.

우리 설화 '바리데기'를 바탕으로 한 오페라인데, 어떤 내용인지 살짝 말씀해 주신다면?

[앵커]

이번 작품은 창작 오페라입니다.

기존의 오페라와 창작오페라는 어떤 차이가 있었는지?

[앵커]

독특한 이력이 있거나, 무대 경험은 없지만 실력이 출중한 분들, 오페라에 누구보다 진심인 분들이 많이 발탁됐다고 하던데요?

[앵커]

뮤지컬 공연엔 스타 배우들이 무대에 서는 경우가 많은데, 상대적으로 오페라는 어떻습니까?

그렇게 본다면 이번 작품은 스타 배우 없이 작품성과 실력으로 평가받아야 하는 건데요?

[앵커]

오페라는 처음부터 끝까지 음악극으로 진행되다 보니, 음악이 정말 중요한 요소잖아요.

그 연주를 부산 지역의 합창단과 오케스트라가 맡았습니다.

연습을 계속 함께하셨을 텐데, 어땠습니까?

[앵커]

한국 창작 뮤지컬이 토니상을 휩쓸 정도로 세계의 관심을 받기도 했는데, 창작 오페라도 그 대열에 낄 수도 있지 않겠습니까.

해외 진출까지 생각해서 만들어진 공연으로 아는데, 해외에서도 통할 것 같습니까?

[앵커]

부산콘서트홀이 개관했고, 부산오페라하우스도 한창 만들어지는 중이어서, 오페라 무대에 대한 부산 시민들의 기대감이 한층 더 커졌습니다.

오페라 가수들에게도 의미가 적지 않을 거 같아요?

[앵커]

마지막으로, 내일 무대에 공연이 올려질 텐데, 한 소절 정도 부탁드려도 될지?

[앵커]

오늘 말씀 여기까지 듣겠습니다.

지금까지 오페라 '꽃피는 바리' 김예은 소프라노였습니다.

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • [대담한K] 청년 성악가·지역 예술인 협업…창작오페라 ‘꽃피는 바리’
    • 입력 2025-08-21 19:32:59
    • 수정2025-08-21 20:45:43
    뉴스7(부산)
[앵커]

한국의 전통설화 '바리데기'가 창작 오페라로 재탄생했습니다.

이번 작품은 오디션을 통해 발탁된 청년 성악가들과 지역 예술인들의 협업으로 특히 더 관심을 끌고 있는데, 오페라 '꽃피는 바리'의 주연, 김예은 소프라노 모셨습니다.

내일이 공연인데도 불구하고 와주셔서 감사합니다.

우리 설화 '바리데기'를 바탕으로 한 오페라인데, 어떤 내용인지 살짝 말씀해 주신다면?

[앵커]

이번 작품은 창작 오페라입니다.

기존의 오페라와 창작오페라는 어떤 차이가 있었는지?

[앵커]

독특한 이력이 있거나, 무대 경험은 없지만 실력이 출중한 분들, 오페라에 누구보다 진심인 분들이 많이 발탁됐다고 하던데요?

[앵커]

뮤지컬 공연엔 스타 배우들이 무대에 서는 경우가 많은데, 상대적으로 오페라는 어떻습니까?

그렇게 본다면 이번 작품은 스타 배우 없이 작품성과 실력으로 평가받아야 하는 건데요?

[앵커]

오페라는 처음부터 끝까지 음악극으로 진행되다 보니, 음악이 정말 중요한 요소잖아요.

그 연주를 부산 지역의 합창단과 오케스트라가 맡았습니다.

연습을 계속 함께하셨을 텐데, 어땠습니까?

[앵커]

한국 창작 뮤지컬이 토니상을 휩쓸 정도로 세계의 관심을 받기도 했는데, 창작 오페라도 그 대열에 낄 수도 있지 않겠습니까.

해외 진출까지 생각해서 만들어진 공연으로 아는데, 해외에서도 통할 것 같습니까?

[앵커]

부산콘서트홀이 개관했고, 부산오페라하우스도 한창 만들어지는 중이어서, 오페라 무대에 대한 부산 시민들의 기대감이 한층 더 커졌습니다.

오페라 가수들에게도 의미가 적지 않을 거 같아요?

[앵커]

마지막으로, 내일 무대에 공연이 올려질 텐데, 한 소절 정도 부탁드려도 될지?

[앵커]

오늘 말씀 여기까지 듣겠습니다.

지금까지 오페라 '꽃피는 바리' 김예은 소프라노였습니다.
KBS 지역국
KBS 지역국

이 기사가 좋으셨다면

부산-주요뉴스

더보기

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

이 대통령, ‘비핵화 3단계안’ 제시…“미 공조·북 대화”

이 대통령, ‘비핵화 3단계안’ 제시…“미 공조·북 대화”
김건희 여사 영상 속 ‘고가시계’ …전문가 분석 결과 ‘일치’

김건희 여사 영상 속 ‘고가시계’ …전문가 분석 결과 ‘일치’
[단독] 특검, ‘통일교 원정도박’ 증거인멸 정황 포착…‘윤핵관’ 연관성 수사

[단독] 특검, ‘통일교 원정도박’ 증거인멸 정황 포착…‘윤핵관’ 연관성 수사
조현 외교부장관 한일 정상회담 수행 않고 급거 방미…이유는?

조현 외교부장관 한일 정상회담 수행 않고 급거 방미…이유는?
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.