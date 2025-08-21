[일타시사] 강원 바다·하늘길 활성화

동영상 고정 취소

'북방항로' 로 불리는 속초~블라디보스토크 항로의 운항이 재개되고, 양양국제공항을 모기지로 삼는 파라타항공의 9월 취항 가능성이 제기되고 있습니다.



한 주간 핵심 쟁점들을 정리하는 '일타시사'에서는 강원도의 바닷길과 하늘길의 활성화 방안에 대해 짚어봅니다.



