[여기는 강릉] 시·군, 의료·돌봄 통합 지원 준비 난항…인력 부족 외

내년부터 시행 예정인 노인 의료·돌봄 통합 지원 시범 사업이 의료 인력 확보가 어려워 차질이 우려됩니다.



강릉과 춘천, 원주시를 제외한 강원도 내 대부분 시군은 방문 진료와 간호에 필요한 1차 의료기관을 확보해야 하지만, 신청하는 병의원이 거의 없어 의료 돌봄 시범 사업 준비에 어려움을 겪고 있습니다.



강릉, ‘군 소음 피해’ 보상금 100억여 원 지급



강릉시는 군 비행장 소음 피해에 따른 보상 대상자 3만 8천여 명에게 100억여 원이 지급된다고 밝혔습니다.



보상 대상 기간은 2020년 11월부터 지난해 말까지로, 소음 대책 지역에 주민등록을 두고 실제 거주한 주민을 대상으로 산정됐습니다.



보상금은 소음 기준에 따라 매달 최대 1종 지역은 6만 원, 2종 지역은 4만 5천 원 등이 지급됩니다.



속초, 관광형 ‘수요 응답형 버스’ 시범 운영



속초시가 관광형 '수요 응답형 버스'인 DRT를 올해 10월부터 내년 4월까지 시범 운영합니다.



'수요 응답형 버스'는 15인승 소형 버스 4대가 승객 호출에 따라 실시간으로 노선을 생성해 운행하는 방식입니다.



시범 운영 지역은 설악산과 속초해변, 속초관광수산시장 등 주요 관광지 위주로 운영됩니다.



‘동해 관광택시’ 개별 관광 가능…요금 50% 지원



동해시 관광택시가 개별 관광 서비스를 시작했습니다.



동해문화관광재단은 기존 KTX 연계형 상품에 더해, 이달(8월)부터 개별 관광객도 관광택시를 이용할 수 있도록 확대 운영한다고 밝혔습니다.



관광택시 요금은 4시간 8만 원, 6시간 12만 원 등으로 동해시가 50%를 지원하며, 포털사이트 등에서 예약할 수 있습니다.



