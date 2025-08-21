뉴스7(광주)

[날씨] 광주·전남 밤까지 강한 소나기…절기 처서에도 무더위

입력 2025.08.21 (19:48) 수정 2025.08.21 (20:08)

오늘 어제보다 더 덥고, 전남 동부 내륙을 중심으로 강한 소나기가 쏟아졌습니다.

오늘 밤까지 시간당 20mm 안팎의 비가 내리는 곳이 있겠고요,

돌풍과 천둥, 번개도 동반되겠습니다.

요즘 구름이 대체로 많은 하늘 보이고 있는데요,

내일도 가끔 구름 많겠고, 내륙 지역에는 5~40mm의 소나기가 내릴 수 있겠습니다.

오늘도 폭염은 이어졌습니다.

한낮 기온이 광주가 34.7도, 체감온도는 35도를 웃돌았는데요,

내일은 오늘보다는 기온이 살짝 내려가겠지만 그래도 평년 기온을 웃도는 무더운 날씨 보이겠습니다.

지역별 내일 기온 자세하게 살펴보겠습니다.

아침 기온 오늘과 비슷하거나 1도~2도가량 높겠습니다.

한낮 기온은 함평 33도, 영광 32도까지 오르겠습니다.

여수의 낮 최고 기온 32도, 구례 35도로 매우 덥겠습니다.

목포의 한낮 기온 33도, 영암 32도, 완도 34도로 오늘보다는 1도~2도가량 낮겠습니다.

바다의 물결은 전 해상에서 비교적 잔잔하겠습니다.

보통 절기 처서가 지나면 더위가 다소 누그러지지만, 올해는 처서 이후에도 무덥겠습니다.

날씨였습니다.
