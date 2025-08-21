[간추린 단신] GGM 노사, ‘대출금 조기 상환 요구’ 진실 공방 외

동영상 고정 취소

금속노조 광주전남지부와 광주글로벌모터스지회는 광주시청 앞에서 기자회견을 열고, "사측이 최근 경영설명회 자리에서 노사 갈등 여파로 채권은행단으로부터 2천억 원 상당의 조기 상환 요구를 받은 것처럼 거짓 주장을 했다"며 회사 대표 해임을 촉구했습니다.



노조는 채권단인 산업은행 측은, 조기 상환 요구가 사실이 아니라고 밝혔다며 이 같이 주장했습니다.



이와 관련해 GGM측은 자료를 내고, 채권단이 노사 갈등과 파업 분위기 고조로 인한 대출 약정 위반 가능성을 언급하며 조기 상환 요구 가능성을 내비친 것은 사실이고, 결국 은행 한 곳에서 신규 대출을 받아 조기 상환을 했다고 밝혔습니다.



50억 원대 사기 전 지역주택조합장 송치



광주경찰청 반부패경제범죄수사대는 이중 분양 등 50억 원대 사기 행각을 벌인 혐의로 광주 한 지역주택조합 전 조합장 A 씨를 구속 송치했습니다.



A 씨는 지난 2021년부터 지난해 초까지 광주 한 지역조합 주택 개발 사업 과정에서 조합원 자격을 주겠다고 속여 입주 희망자들로부터 이중으로 돈을 받아 30억 원 상당을 챙기고, 또 다른 사업 투자 명목으로 20억 원 상당을 가로챈 혐의를 받습니다.



‘화순 폐광지역 경제진흥 개발사업’ 예타 통과



화순군이 추진하는 '폐광지역경제진흥개발사업'이 기획재정부 예비타당성 조사를 최종 통과했습니다.



화순군은 이에 따라 국비 700억 원을 지원받아 폐광지역에 스마트팜 단지와 의료, 식품 등 농공단지를 조성할 예정입니다.



화순광업소는 1970년대와 80년대 대한민국 고도성장을 이끌며 화순 지역경제의 중추적인 역할을 해왔지만 정부의 에너지 정책 전환 등에 따라 2023년 6월 문을 닫았습니다.



‘2025 광주 에이스 페어’ 28일부터 DJ센터 개막



2025 광주 에이스 페어가 28일부터 31일까지 김대중컨벤션센터에서 개최됩니다.



광주 에이스 페어는 국내 최대 콘텐츠 전문 전시회로, 올해는 '패러다임을 넘어, 광주로의 초대'를 주제로 국내외 4백개 기업이 참가합니다.



이번 행사에서는 지난 20년간 광주 콘텐츠 산업의 성장을 한눈에 볼 수 있는 20주년 기념 주제관도 운영됩니다.



