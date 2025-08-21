[날씨] 충북 폭염특보…한여름 더위 계속

동영상 고정 취소

오늘도 덥습니다.



토요일인 모레, 더위가 그친다는 절기 처서를 앞두고도 더위는 지칠 줄 모르는데요.



충북 전 지역에 폭염특보가 이어지고 있는 가운데 특히 기온이 더 높은 청주와 옥천, 영동에는 폭염경보가 내려져 있습니다.



오늘 청주 한낮 기온은 무려 35.1도까지 치솟으며 8월 하순인데도 한여름 더위가 나타났고요.



주말에도 낮에는 폭염이 밤에는 열대야가 계속되겠는데요.



더위에 지치지 않도록 건강 잘 챙기시기를 바랍니다.



위성영상 보면 하늘에 구름만 지나고 있는데요.



내일도 가끔 구름 많겠고 아침 출근길에는 안개에 유의하셔야겠습니다.



다음은 자세한 지역별 내일 날씨입니다.



내일 아침 기온 청주 26도, 충주와 음성 24도, 제천은 22도로 출발합니다.



한낮 기온은 청주 34도, 충주와 증평 32도, 제천은 30도까지 올라 여전히 덥겠습니다.



당분간 하늘에 구름이 많은 가운데 일요일에는 소나기가 지나겠고요.



다음 주 화요일에는 한차례 비 소식이 들어있습니다.



날씨였습니다.



