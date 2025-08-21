[간추린 단신] 청주시, 교육발전특구 시범 사업 설명회 외

동영상 고정 취소

청주시가 지역 교육기관을 대상으로 교육발전특구 시범 사업 설명회를 열었습니다.



이번 설명회에서는 늘봄 공간과 에듀테크 강화, 자율형 공립고 2.0 등 8가지 세부 과제와 학생들이 이용할 수 있는 다양한 체험 공간이 소개됐습니다.



청주시는 교육부와 지방시대위원회의 교육발전특구 시범 지역으로 선정돼 오는 10월부터 시범 사업을 실시할 예정입니다.



청주시, 중소기업 경영안정자금 확대 지원



청주시가 제4차 중소기업 경영안정자금을 200억 원에서 460억 원으로 대폭 늘려 지원합니다.



청주시는 대미 관세 협상 등으로 수출 경쟁력 확보에 어려움을 겪고 있는 중소기업을 선제적으로 지원하기 위한 조치라고 설명했습니다.



지원 받으려는 중소기업은 다음 달 15일부터 닷새 동안 청주시 기업지원과에 신청하면 됩니다.



경영안정자금은 긴급하게 자금이 필요한 중소기업에 금융기관이 자금을 낮은 이자율로 빌려주고 이자 일부를 자치단체가 부담하는 제도입니다.



폭염에 해충 늘어…증평군, 특별 방역



폭염이 길어지면서 해충이 늘고 전국에 말라리아 경보까지 발령되자 증평군이 특별 방역에 나섰습니다.



증평군 보건소는 주거 밀집 지역과 하천변, 하수구 등 해충 취약지를 중심으로 연무·분무 소독하고 있습니다.



특히, 해충이 다 자라기 전에 차단할 수 있도록 유충구제제를 활용한 방역을 확대했습니다.



아울러 유충이 자라지 않도록 고인 물을 사전에 제거하고 있다고 설명했습니다.



