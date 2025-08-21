뉴스 9

위안부 합의·강제징용 배상 승계 의지…일본, ‘미래지향 관계 구축’ 평가

입력 2025.08.21 (21:05) 수정 2025.08.21 (21:11)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

이전

동결-축소-비핵화로 다시 등장한 ‘단계적 비핵화’, 이 시점에 왜?

동결-축소-비핵화로 다시 등장한 ‘단계적 비핵화’, 이 시점에 왜?
김건희 여사 영상 속 ‘고가시계’…전문가 분석 결과 ‘일치’

김건희 여사 영상 속 ‘고가시계’…전문가 분석 결과 ‘일치’

다음
[앵커]

일본 언론과의 이번 인터뷰에서 이 대통령은 위안부 합의나 강제징용 배상안 등 지난 정부의 결정을 승계하겠단 뜻도 밝히며, 한일 관계의 중요성을 강조했습니다.

이 대통령이 미래지향적 관계를 만들겠단 의지를 밝힌 거란 평가가 일본 쪽에서 나왔습니다.

도쿄 황진우 특파원입니다.

[리포트]

이재명 대통령은 요미우리신문과의 인터뷰에서 박근혜 정부의 위안부 합의, 윤석열 정부의 강제징용 배상안을 유지하겠다는 의지를 밝혔습니다.

한국 국민으로서 받아들이기 어려운 합의지만, 국가 간 약속이므로 뒤집는 것은 바람직하지 않다는 겁니다.

이재명 대통령은 다만, 과거사는 다친 마음이 치유될 때까지 진심으로 사과하는 게 중요하다고 강조했습니다.

요미우리신문은 과거사를 인간적 관점으로 접근하면서 일본 측에 한국 국민에 대한 배려를 요구한 것이라고 해설했습니다.

이 대통령은 일본이 한국에 매우 중요한 존재라고도 강조했습니다.

한일 관계 전환점으로 평가받는 '김대중-오부치 선언'을 계승하고 이를 뛰어넘는 새로운 공동선언을 발표할 수 있기를 기대했습니다.

일본에선 이 대통령이 일본 방문을 앞두고 '미래지향적 한일 관계'를 만들려는 의지를 나타냈다는 평가가 나왔습니다.

이 대통령이 야당 정치인 시절 위안부 합의 등에 대해 굴욕 외교라고 비판했던 만큼 이번에 협력 필요성을 강조한 건 '안심'이라는 반응도 나왔습니다.

요미우리신문은 전체 28개 지면 중 9개 지면을 할애해 이 대통령의 인터뷰를 분석하며 모레 예정된 한일 정상회담의 의미도 전달했습니다.

도쿄에서 KBS 뉴스 황진우입니다.

촬영:김린아/영상편집:이웅

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • 위안부 합의·강제징용 배상 승계 의지…일본, ‘미래지향 관계 구축’ 평가
    • 입력 2025-08-21 21:05:46
    • 수정2025-08-21 21:11:35
    뉴스 9
[앵커]

일본 언론과의 이번 인터뷰에서 이 대통령은 위안부 합의나 강제징용 배상안 등 지난 정부의 결정을 승계하겠단 뜻도 밝히며, 한일 관계의 중요성을 강조했습니다.

이 대통령이 미래지향적 관계를 만들겠단 의지를 밝힌 거란 평가가 일본 쪽에서 나왔습니다.

도쿄 황진우 특파원입니다.

[리포트]

이재명 대통령은 요미우리신문과의 인터뷰에서 박근혜 정부의 위안부 합의, 윤석열 정부의 강제징용 배상안을 유지하겠다는 의지를 밝혔습니다.

한국 국민으로서 받아들이기 어려운 합의지만, 국가 간 약속이므로 뒤집는 것은 바람직하지 않다는 겁니다.

이재명 대통령은 다만, 과거사는 다친 마음이 치유될 때까지 진심으로 사과하는 게 중요하다고 강조했습니다.

요미우리신문은 과거사를 인간적 관점으로 접근하면서 일본 측에 한국 국민에 대한 배려를 요구한 것이라고 해설했습니다.

이 대통령은 일본이 한국에 매우 중요한 존재라고도 강조했습니다.

한일 관계 전환점으로 평가받는 '김대중-오부치 선언'을 계승하고 이를 뛰어넘는 새로운 공동선언을 발표할 수 있기를 기대했습니다.

일본에선 이 대통령이 일본 방문을 앞두고 '미래지향적 한일 관계'를 만들려는 의지를 나타냈다는 평가가 나왔습니다.

이 대통령이 야당 정치인 시절 위안부 합의 등에 대해 굴욕 외교라고 비판했던 만큼 이번에 협력 필요성을 강조한 건 '안심'이라는 반응도 나왔습니다.

요미우리신문은 전체 28개 지면 중 9개 지면을 할애해 이 대통령의 인터뷰를 분석하며 모레 예정된 한일 정상회담의 의미도 전달했습니다.

도쿄에서 KBS 뉴스 황진우입니다.

촬영:김린아/영상편집:이웅
황진우
황진우 기자

이 기사가 좋으셨다면

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

이 대통령, ‘비핵화 3단계안’ 제시…“미 공조·북 대화”

이 대통령, ‘비핵화 3단계안’ 제시…“미 공조·북 대화”
김건희 여사 영상 속 ‘고가시계’ …전문가 분석 결과 ‘일치’

김건희 여사 영상 속 ‘고가시계’ …전문가 분석 결과 ‘일치’
[단독] 특검, ‘통일교 원정도박’ 증거인멸 정황 포착…‘윤핵관’ 연관성 수사

[단독] 특검, ‘통일교 원정도박’ 증거인멸 정황 포착…‘윤핵관’ 연관성 수사
조현 외교부장관 한일 정상회담 수행 않고 급거 방미…이유는?

조현 외교부장관 한일 정상회담 수행 않고 급거 방미…이유는?
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.