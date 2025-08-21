뉴스 9

동결-축소-비핵화로 다시 등장한 ‘단계적 비핵화’, 이 시점에 왜?

입력 2025.08.21 (21:03) 수정 2025.08.21 (21:25)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

이전

이 대통령, ‘비핵화 3단계안’ 제시…“미 공조, 북 대화”

이 대통령, ‘비핵화 3단계안’ 제시…“미 공조, 북 대화”
위안부 합의·강제징용 배상 승계 의지…일본, ‘미래지향 관계 구축’ 평가

위안부 합의·강제징용 배상 승계 의지…일본, ‘미래지향 관계 구축’ 평가

다음
[앵커]

오늘(21일) 나온 3단계 비핵화 방안은 완전히 새로운 얘기는 아닙니다.

문재인 정부 때도 비슷한 핵동결 입구론이 있었습니다.

지금 이 시점에서 다시 단계적 비핵화를 꺼낸 이유가 뭔지, 양민철 기자가 분석했습니다.

[리포트]

[문재인/당시 대통령/2017년 6월 28일 : "핵 동결은 대화의 입구고, 그다음에 그 대화의 출구는 완전한 핵 폐기가 되는 것이고…"]

이재명 대통령의 3단계 비핵화는 문재인 전 대통령이 말한 '핵 동결 입구론'과 유사합니다.

당시보다 핵을 고도화한 북한을 대화로 이끌기 위한 현실적 선택이란 평가가 나옵니다.

[박원곤/이화여대 북한학과 교수 : "(2019년 북미 회담 실패 원인이) 단계적 비핵화가 아니라 일괄 타결식 리비아식 모델이었거든요. 북한이 거기에 대해서 거부감이 매우 크죠. 그래서 그 방법이 아닌 현실적인 방법하에 3단계를 얘기했다."]

한미가 정상회담을 통해 북핵 해법을 함께 발표한 것이 아니라, 이 시점에서 먼저 우리 해법을 제시한 게 역효과를 불러 올 수 있단 우려도 있습니다.

[홍민/통일연구원 선임연구위원 : "(북한이) 비핵화에 대한 굉장히 원천적 거부 의사를 표명한 시점에서 지나치게 한국이 먼저 비핵화에 대한 일련의 모델을 먼저 독자적으로 제시하는 것이 지금 시점상 적절한지에 대한 문제는 계속 남을 거라고…"]

한편으론 우리만큼이나 북핵 위협을 심각하게 느끼는 일본 언론을 통해 양국의 공통된 목표를 강조했단 해석도 있습니다.

[조성렬/경남대학교 초빙교수 : "동결과 축소만으로는 한국과 일본에 대한 위협이 해소되지 않기 때문에, (한일의) 공동된 입장은 일단은 '비핵화'라는 목표를 버려서는 안 된다는, 미국에 대한 어떤 촉구라고 볼 수 있는 거죠."]

단계적 비핵화는 북한을 핵보유국으로 인정하는 것 아니냐는 일각의 우려에, 정부는 북한의 완전한 비핵화는 한미 양국을 비롯한 국제사회의 공통 목표라고 밝혔습니다.

KBS 뉴스 양민철입니다.

영상편집:조완기

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • 동결-축소-비핵화로 다시 등장한 ‘단계적 비핵화’, 이 시점에 왜?
    • 입력 2025-08-21 21:03:52
    • 수정2025-08-21 21:25:10
    뉴스 9
[앵커]

오늘(21일) 나온 3단계 비핵화 방안은 완전히 새로운 얘기는 아닙니다.

문재인 정부 때도 비슷한 핵동결 입구론이 있었습니다.

지금 이 시점에서 다시 단계적 비핵화를 꺼낸 이유가 뭔지, 양민철 기자가 분석했습니다.

[리포트]

[문재인/당시 대통령/2017년 6월 28일 : "핵 동결은 대화의 입구고, 그다음에 그 대화의 출구는 완전한 핵 폐기가 되는 것이고…"]

이재명 대통령의 3단계 비핵화는 문재인 전 대통령이 말한 '핵 동결 입구론'과 유사합니다.

당시보다 핵을 고도화한 북한을 대화로 이끌기 위한 현실적 선택이란 평가가 나옵니다.

[박원곤/이화여대 북한학과 교수 : "(2019년 북미 회담 실패 원인이) 단계적 비핵화가 아니라 일괄 타결식 리비아식 모델이었거든요. 북한이 거기에 대해서 거부감이 매우 크죠. 그래서 그 방법이 아닌 현실적인 방법하에 3단계를 얘기했다."]

한미가 정상회담을 통해 북핵 해법을 함께 발표한 것이 아니라, 이 시점에서 먼저 우리 해법을 제시한 게 역효과를 불러 올 수 있단 우려도 있습니다.

[홍민/통일연구원 선임연구위원 : "(북한이) 비핵화에 대한 굉장히 원천적 거부 의사를 표명한 시점에서 지나치게 한국이 먼저 비핵화에 대한 일련의 모델을 먼저 독자적으로 제시하는 것이 지금 시점상 적절한지에 대한 문제는 계속 남을 거라고…"]

한편으론 우리만큼이나 북핵 위협을 심각하게 느끼는 일본 언론을 통해 양국의 공통된 목표를 강조했단 해석도 있습니다.

[조성렬/경남대학교 초빙교수 : "동결과 축소만으로는 한국과 일본에 대한 위협이 해소되지 않기 때문에, (한일의) 공동된 입장은 일단은 '비핵화'라는 목표를 버려서는 안 된다는, 미국에 대한 어떤 촉구라고 볼 수 있는 거죠."]

단계적 비핵화는 북한을 핵보유국으로 인정하는 것 아니냐는 일각의 우려에, 정부는 북한의 완전한 비핵화는 한미 양국을 비롯한 국제사회의 공통 목표라고 밝혔습니다.

KBS 뉴스 양민철입니다.

영상편집:조완기
양민철
양민철 기자

이 기사가 좋으셨다면

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

이 대통령, ‘비핵화 3단계안’ 제시…“미 공조·북 대화”

이 대통령, ‘비핵화 3단계안’ 제시…“미 공조·북 대화”
김건희 여사 영상 속 ‘고가시계’ …전문가 분석 결과 ‘일치’

김건희 여사 영상 속 ‘고가시계’ …전문가 분석 결과 ‘일치’
[단독] 특검, ‘통일교 원정도박’ 증거인멸 정황 포착…‘윤핵관’ 연관성 수사

[단독] 특검, ‘통일교 원정도박’ 증거인멸 정황 포착…‘윤핵관’ 연관성 수사
조현 외교부장관 한일 정상회담 수행 않고 급거 방미…이유는?

조현 외교부장관 한일 정상회담 수행 않고 급거 방미…이유는?
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.