뉴스 9

여 ‘공공기관 알박기 방지법’ 추진…야 “정권 입맛 맞춘 인사 반대”

입력 2025.08.21 (21:37) 수정 2025.08.21 (22:23)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

이전

마트 노동자 숨진 지하주차장 가보니…“5분 만에 땀 범벅” [현장K]

마트 노동자 숨진 지하주차장 가보니…“5분 만에 땀 범벅” [현장K]
EBS법 상정에 2차 필리버스터 돌입… 방문진법, 국회 통과

EBS법 상정에 2차 필리버스터 돌입… 방문진법, 국회 통과

다음
[앵커]

여권이 대통령이 바뀌면 공공기관장도 바꾸는 법안을 추진하기로 했습니다.

전임 정권에서 임명한 기관장이 후임 정부와 갈등을 빚는 걸 막겠단 겁니다.

국민의힘은 부당한 물갈이라고 반발했습니다.

오대성 기자입니다.

[리포트]

지난해 2월 임명된 이성해 국가철도공단 이사장.

철도공단이 이 이사장이 탈 자전거를 거래업체가 사도록 요구했단 의혹이 제기됐습니다.

[천준호/국토교통위원/더불어민주당/그제 : "거래업체로부터 받은 뇌물로 봐야 되는 것 아닙니까?"]

[이성해/국가철도공단 이사장 : "구체적인 구매 경위는 알지는 못했고요."]

이 이사장을 포함해 최근 논란을 빚은 김형석 독립기념관장 등 민주당은 지난 정부에서 임명된 공공기관장 교체에 나섰습니다.

윤석열 정부가 비상계엄 이후에도 53명을 임명했고, 이 중 22명은 윤 전 대통령 파면 뒤에 취임했다면서 기관장 임기와 대통령 임기가 일치하도록 법을 개정하겠다는 겁니다.

[김병기/더불어민주당 원내대표 : "후안무치도 이런 후안무치가 없습니다. 이 문제의 핵심은 윤석열 정부의 낙하산 알박기입니다."]

대통령실도 힘을 실었습니다.

[우상호/대통령실 정무수석 : "국민이 선출한 대통령의 국정 철학이 기관 운영에 일관되게 반영될 수 있게 해야 한다는.."]

국민의힘은 '절대 동의할 수 없다'며 야당 위원장인 기재위 상정부터 막겠다고 예고했습니다.

[박성훈/국민의힘 수석대변인 : "현 정권의 입맛에 맞는 사람들로 공공기관장을 교체하려고 하는 그런 시도에 대해서는 강력히 반대한다는.."]

민주당은 국민의힘이 계속 반대하면 개정안을 '신속처리안건'으로 지정할 계획입니다.

이 경우 상임위에서 180일간 심사할 수 있어 올해 처리는 어려울 수 있습니다.

KBS 뉴스 오대성입니다.

촬영기자:오승근 박장빈/영상편집:강정희/그래픽:이호영

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • 여 ‘공공기관 알박기 방지법’ 추진…야 “정권 입맛 맞춘 인사 반대”
    • 입력 2025-08-21 21:37:01
    • 수정2025-08-21 22:23:42
    뉴스 9
[앵커]

여권이 대통령이 바뀌면 공공기관장도 바꾸는 법안을 추진하기로 했습니다.

전임 정권에서 임명한 기관장이 후임 정부와 갈등을 빚는 걸 막겠단 겁니다.

국민의힘은 부당한 물갈이라고 반발했습니다.

오대성 기자입니다.

[리포트]

지난해 2월 임명된 이성해 국가철도공단 이사장.

철도공단이 이 이사장이 탈 자전거를 거래업체가 사도록 요구했단 의혹이 제기됐습니다.

[천준호/국토교통위원/더불어민주당/그제 : "거래업체로부터 받은 뇌물로 봐야 되는 것 아닙니까?"]

[이성해/국가철도공단 이사장 : "구체적인 구매 경위는 알지는 못했고요."]

이 이사장을 포함해 최근 논란을 빚은 김형석 독립기념관장 등 민주당은 지난 정부에서 임명된 공공기관장 교체에 나섰습니다.

윤석열 정부가 비상계엄 이후에도 53명을 임명했고, 이 중 22명은 윤 전 대통령 파면 뒤에 취임했다면서 기관장 임기와 대통령 임기가 일치하도록 법을 개정하겠다는 겁니다.

[김병기/더불어민주당 원내대표 : "후안무치도 이런 후안무치가 없습니다. 이 문제의 핵심은 윤석열 정부의 낙하산 알박기입니다."]

대통령실도 힘을 실었습니다.

[우상호/대통령실 정무수석 : "국민이 선출한 대통령의 국정 철학이 기관 운영에 일관되게 반영될 수 있게 해야 한다는.."]

국민의힘은 '절대 동의할 수 없다'며 야당 위원장인 기재위 상정부터 막겠다고 예고했습니다.

[박성훈/국민의힘 수석대변인 : "현 정권의 입맛에 맞는 사람들로 공공기관장을 교체하려고 하는 그런 시도에 대해서는 강력히 반대한다는.."]

민주당은 국민의힘이 계속 반대하면 개정안을 '신속처리안건'으로 지정할 계획입니다.

이 경우 상임위에서 180일간 심사할 수 있어 올해 처리는 어려울 수 있습니다.

KBS 뉴스 오대성입니다.

촬영기자:오승근 박장빈/영상편집:강정희/그래픽:이호영
오대성
오대성 기자

이 기사가 좋으셨다면

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

[속보] ‘통일교 청탁’ 건진법사 구속…“증거 인멸 <br>염려”

[속보] ‘통일교 청탁’ 건진법사 구속…“증거 인멸 염려”
이 대통령, ‘비핵화 3단계안’ <br>제시…“미 공조·북 대화”

이 대통령, ‘비핵화 3단계안’ 제시…“미 공조·북 대화”
김건희 여사 영상 속 ‘고가시계’ …전문가 분석 결과 ‘일치’

김건희 여사 영상 속 ‘고가시계’ …전문가 분석 결과 ‘일치’
[단독] 특검, ‘통일교 원정도박’ 증거인멸 정황 포착…‘윤핵관’ 연관성 수사

[단독] 특검, ‘통일교 원정도박’ 증거인멸 정황 포착…‘윤핵관’ 연관성 수사
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.