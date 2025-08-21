‘돈봉투 수수 의혹’ 김영환 충북지사…경찰 압수수색

동영상 고정 취소

[앵커]



김영환 충북도지사가 지역 사업가들에게 수백만 원이 든 돈봉투를 받았다는 의혹이 불거져 경찰이 수사하고 있습니다.



오늘, 도청의 지사 집무실 등을 압수 수색해 김 지사의 휴대전화를 비롯한 증거 자료를 확보했는데요.



먼저, 관련 수사 상황을 송국회 기자가 보도합니다.



[리포트]



충북도청 도지사 집무실에 경찰 수사관들이 들이닥칩니다.



경찰은 김영환 충북도지사가 지난 6월, 집무실에서 지역 사업가 2명으로부터 현금 500만 원이 든 봉투를 받았다는 정황을 포착했습니다.



경찰은 집무실 CCTV 화면과 차량 출입 기록, 김 지사의 휴대전화 등을 확보했습니다.



[박용덕/충청북도경찰청 반부패경제범죄수사대장 : "수사 중인 사안이라 제가 자세한 내용을 여기서 말씀드릴 수는 없습니다."]



경찰은 지역 건설사 대표인 윤현우 충북체육회장이 또 다른 사업가와 절반씩 돈을 마련한 걸로 의심하고 있습니다.



또, 윤 회장이 일본 출장을 가는 김 지사에게 여행 경비 명목으로 돈을 건넨 것으로 파악하고 있습니다.



다른 사업가는 윤 회장에게 250만 원을 단순히 빌려준 것이라고 주장했습니다.



[사업가 A 씨/음성변조 : "(충북체육회장이) 현찰이 좀 필요하다고 250만 원을 빌려달라고 해서 빌려준 건 있어요, 사실은. 쓰는 데까지는 제가 뭐 관여할 필요가 없잖아요."]



압수수색 영장엔 청탁금지법 위반 혐의가 적시된 것으로 알려졌습니다.



김영환 지사는 입장문을 통해 혐의를 강하게 부인했습니다.



[김병태/충청북도 대변인/도지사 입장문 발표 : "금품을 받은 사실이 없으며, 경찰 조사를 통해 사실 관계가 명백하게 밝혀질 것입니다."]



이번 의혹은 돈을 건넨 것으로 알려진 업체의 한 관계자가 퇴사 이후, 수사 당국에 제보하면서 불거졌습니다.



경찰은 이들 회사에서 압수한 회계 장부 등을 토대로 김 지사가 두 업체에 사업적 편의를 제공했는지 등 대가성 여부를 수사할 방침입니다.



이에 대해 더불어민주당은 논평을 내고 "관련 의혹이 사실이라면 단순한 일탈이 아니라 충북도정의 근간을 흔드는 심각한 권력형 비리"라고 주장했습니다.



또, 경찰엔 성역 없는 수사로 진실을 밝히라고 촉구했습니다.



KBS 뉴스 송국회입니다.



촬영기자:최승원·김장헌/영상편집:오진석



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!