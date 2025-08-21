전공의 모집 양극화…영아 폐렴에 서울까지 330km 이송

동영상 고정 취소

[앵커]



지난주 하반기 전공의 모집이 시작된 가운데, 양극화 양상이 나타나고 있습니다.



오늘(21일)까지 원서 접수가 끝난 서울의 대형 병원 5곳은 정원의 7~80%가량을 채운 걸로 전해졌습니다.



하지만 지방의 거점 국립대 병원은 정원의 5~60% 수준.



특히 산부인과와 소아청소년과 등 필수과는 지원율이 더 떨어집니다.



심지어 전공의 모시기에 나서면서 숙소를 제공하고 당직 근무를 빼주는 등의 당근책까지 내건 병원도 있을 정돕니다.



이처럼 지방에 필수과 의사가 부족하다 보니, 폐렴에 걸린 영아가 병원을 전전하다 수백 킬로미터 떨어진 서울까지 이송되는 일도 있었습니다.



진선민 기자가 보도합니다.



[리포트]



강원도 삼척에 사는 30대 부부.



생후 12개월, 건강했던 딸은 앞을 보지 못하고 제대로 몸을 가눌 수도 없습니다.



지난달 폐렴 치료를 받으러 병원을 찾았다가 심정지로 뇌에 손상을 입었습니다.



[아기 아빠/강원도 삼척시 : "평생을 삼척에 계속 살았음에도 불구하고 이렇게 후회된 적은 처음이거든요. (아이한테) 미안하죠. 어떤 사고도 아니고 오직 치료를 (늦게) 받다가 이렇게 된 거니까."]



아침 일찍 찾아간 삼척의료원에선 진료를 할 수 없다며 큰 병원으로 가라고 했습니다.



사설 구급차를 타고 강릉아산병원으로 갔지만, 소아 호흡기 전문의가 없었습니다.



다시 춘천 강원대병원으로 전원된 이후에도 아기 상태는 더 나빠졌습니다.



결국 밤늦게 서울의 '빅5' 병원 중 한 곳으로 실려 갔습니다.



제대로 치료도 받지 못하고 삼척에서 서울까지 15시간 넘게 330km를 떠돈 셈입니다.



[아기 아빠/강원 삼척시 : "여기에 있는 사람도 사람이잖아요. 애기면 적어도 치료를 제대로 받을 수 있을 정도의 시스템은 돼야 하는데…"]



이처럼 소아과 기피와 전문의 이탈이 계속되면서 지방 의료는 큰 타격을 입고 있습니다.



전국 시군구 중에 14곳은 소아과 전문의가 한 명도 없습니다.



[최용재/대한소아청소년병원협회장 : "(취약 지역은) 환자 숫자로 경영이나 돈에 신경 쓰지 않고 소방서처럼 그냥 근무하기만 하면 유지가 가능하게끔 만들어놔야 골든타임 이내에 아이를 돌보는 게 쉬워져요."]



의정 갈등은 마무리되고 있지만 비수도권과 필수과 의료는 정상화될 기미가 보이지 않고 있습니다.



KBS 뉴스 진선민입니다.



촬영기자:최상철/영상편집:이현모/그래픽:최창준 채상우



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!