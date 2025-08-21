‘한국우주기술진흥협회 경남지부’ 진주에 문 열어
입력 2025.08.21 (21:52) 수정 2025.08.21 (22:23)
우주 분야 기술 개발과 교류, 산업 활성화를 지원하는 한국우주기술진흥협회 경남지부가 오늘(21일) 진주 혁신도시 복합 혁신센터에 문을 열었습니다.
한국우주기술진흥협회는 전국의 우주 산업 관련 기업들을 회원사로 두고, 기업과 정부 간 가교 역할을 하는 비영리 사단법인입니다.
- ‘한국우주기술진흥협회 경남지부’ 진주에 문 열어
- 입력 2025-08-21 21:52:45
- 수정2025-08-21 22:23:14
손원혁 기자 wh_son@kbs.co.kr손원혁 기자의 기사 모음
