경남대-지엠비코리아 ‘고급 인재 채용’ 약정 체결

경남대학교와 자동차 부품기업인 지엠비코리아가 오늘(21일) 고급 인재가 지역에 정주할 수 있는 환경 조성을 위한 채용 약정을 맺었습니다.



경상남도 '라이즈 사업' 산학협력을 바탕으로, 경남대는 미래 자동차 부품기업과 공동연구를 수행하고, 학생 연구원을 해당 기업에 취업시키는 성과를 거두었습니다.



