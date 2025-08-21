경남대-지엠비코리아 ‘고급 인재 채용’ 약정 체결
입력 2025.08.21 (21:54) 수정 2025.08.21 (22:24)
경남대학교와 자동차 부품기업인 지엠비코리아가 오늘(21일) 고급 인재가 지역에 정주할 수 있는 환경 조성을 위한 채용 약정을 맺었습니다.
경상남도 '라이즈 사업' 산학협력을 바탕으로, 경남대는 미래 자동차 부품기업과 공동연구를 수행하고, 학생 연구원을 해당 기업에 취업시키는 성과를 거두었습니다.
경남대학교와 자동차 부품기업인 지엠비코리아가 오늘(21일) 고급 인재가 지역에 정주할 수 있는 환경 조성을 위한 채용 약정을 맺었습니다.
진정은 기자 chris@kbs.co.kr
