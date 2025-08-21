50억 원대 사기 행각 전 지역주택조합장 구속송치

동영상 고정 취소

광주경찰청 반부패경제범죄수사대는 이중 분양 등 50억 원대 사기 행각을 벌인 혐의로 광주 한 지역주택조합 전 조합장 A 씨를 구속 송치했습니다.



A 씨는 지난 2021년부터 지난해 초까지 광주 한 지역조합 주택 개발 사업 과정에서 조합원 자격을 주겠다고 속여 입주 희망자로부터 이중으로 돈을 받아 30억 원 상당을 챙기고, 또 다른 사업 투자 명목으로 20억 상당을 가로챈 혐의를 받습니다.



