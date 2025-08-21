충북선거관리위원회 “모 정당 도당위원장 고발…기부행위 등 위반”
입력 2025.08.21 (21:53) 수정 2025.08.21 (21:59)
충청북도선거관리위원회는 오늘, 모 정당 충북도당위원장을 기부행위 위반과 정치자금 부정 지출 혐의로 검찰에 고발했다고 밝혔습니다.
해당 도당위원장은 정당 행사에 참석한 당원 등에게 무상으로 교통편을 제공하고, 위법 과태료 납부하는 등 정치자금 448만 원을 부정 지출한 혐의를 받고 있습니다.
충청북도선거관리위원회는 오늘, 모 정당 충북도당위원장을 기부행위 위반과 정치자금 부정 지출 혐의로 검찰에 고발했다고 밝혔습니다.
정진규 기자 jin9@kbs.co.kr정진규 기자의 기사 모음
