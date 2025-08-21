영동군 “조경수·조경석 사라져…자체 감사”

읽어주기 기능은 크롬기반의 브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

영동군은 2022년 6월, 민간에서 기증받아 레인보우 힐링관광지에 식재한 나무 20여 그루와 조경석 일부가 최근 사라져 자체 특정 감사를 실시한다고 밝혔습니다.



영동군은 정확한 사실 관계와 책임 소재를 밝히기 위해 다음 달 19일까지 관광과 등 관련 부서 담당자 등을 대상으로 감사를 진행한다고 설명했습니다.



