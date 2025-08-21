뉴스9(강릉)

삼척 신기 36.2도, 영동 폭염 지속…온열질환 잇따라

입력 2025.08.21 (21:54) 수정 2025.08.21 (22:02)

  • 삼척 신기 36.2도, 영동 폭염 지속…온열질환 잇따라
    • 입력 2025-08-21 21:54:36
    • 수정2025-08-21 22:02:57
    뉴스9(강릉)
영동지역에 폭염경보 등 폭염특보가 내려진 가운데 무더위가 이어졌습니다.

오늘(21일) 낮 최고기온은 삼척 신기 36.2도, 강릉 구정 35.2, 정선 임계 34.9, 속초 32.9도 등이었습니다.

한편, 오늘(21일) 오후 2시쯤 고성군 설악산 울산바위 인근에서는 12살 남자 어린이가 어지럼증 등 열사병 증세를 호소해 구조됐습니다.

어제(20일)도 양양군에서 60대 남성이 야외에서 작업을 하다 경련과 마비 증세를 보이는 등 최근 온열질환자 발생도 잇따르고 있습니다.
강규엽
강규엽 기자

KBS / 대표전화 02-781-1000
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

