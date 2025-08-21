‘주식 차명 거래’ 이춘석 법사위장 사임안 국회 통과
입력 2025.08.21 (21:54) 수정 2025.08.21 (21:58)
주식 차명 거래 등의 혐의로 수사를 받고 있는 이춘석 의원에 대한 국회 법제사법위원장 사임안이 오늘(21) 국회 본회의를 통과했습니다.
이번 표결은 의원들에게 의견을 묻는 방식으로 진행했고, 이의를 제기한 의원은 없었습니다.
이 의원은, 전북 지역구 출신 첫 법사위원장으로 기대를 모았지만, 이달 초, 차명 거래 의혹이 불거지자 위원장직을 내려놓았습니다.
한편 신임 법사위원장으로는, 문재인 정부 때 법무부장관을 지낸 6선의 민주당 추미애 의원이 선출됐습니다.
박웅 기자 ism@kbs.co.kr박웅 기자의 기사 모음
