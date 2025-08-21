‘주식 차명 거래’ 이춘석 법사위장 사임안 국회 통과

동영상 고정 취소

주식 차명 거래 등의 혐의로 수사를 받고 있는 이춘석 의원에 대한 국회 법제사법위원장 사임안이 오늘(21) 국회 본회의를 통과했습니다.



이번 표결은 의원들에게 의견을 묻는 방식으로 진행했고, 이의를 제기한 의원은 없었습니다.



이 의원은, 전북 지역구 출신 첫 법사위원장으로 기대를 모았지만, 이달 초, 차명 거래 의혹이 불거지자 위원장직을 내려놓았습니다.



한편 신임 법사위원장으로는, 문재인 정부 때 법무부장관을 지낸 6선의 민주당 추미애 의원이 선출됐습니다.



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!