민주당 호남발전특위 발족…“숙원 사업 진전 기대”

더불어민주당이 국가 균형발전을 위한 상설기구인 호남발전특별위원회를 발족했습니다.



호남발전특위는 오늘(21일) 국회 민주당 당 대표실에서 출범식을 열었습니다.



초대 위원장은 서삼석 최고위원, 수석 부위원장은 이원택 의원과 이병훈 전 의원, 김성 장흥군수가 맡습니다.



정청래 당 대표는 호남의 숭고한 헌신과 희생에 실천으로 보답할 때라며, 공공의대 설립과 교통망 확충 등 호남 숙원 사업의 실질적 진전을 기대한다고 말했습니다.



