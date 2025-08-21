뉴스9(부산)

낙동강 물금·매리에 조류경보 ‘경계’ 발령

입력 2025.08.21 (21:55) 수정 2025.08.21 (21:59)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

이전

고령 친화 산업, 복지 넘어 미래 먹거리로

고령 친화 산업, 복지 넘어 미래 먹거리로
밀반입 마약 ‘던지기 수법’ 유통한 5명 구속

밀반입 마약 ‘던지기 수법’ 유통한 5명 구속

다음
부산 식수원인 낙동강 물금·매리 지점에 조류경보 '경계' 단계가 발령됐습니다.

낙동강유역환경청은 지난 4일 해당 지점에서 남조류 세포수가 1㎖(밀리리터)당 2만 4천여 개 확인된 데 이어 지난 18일 취수한 강물에서도 만 천여 개가 확인됐다고 밝혔습니다.

물금·매리 지점에서 조류경보가 '경계' 단계로 상향된 건 지난 5월 29일 '관심' 단계 발령 이후 84일 만입니다.

부산시상수도사업본부는 조류 독성 등에 대한 검사를 실시하고 오존 처리 등 먹는 물 수질 관리를 강화하기로 했습니다.

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • 낙동강 물금·매리에 조류경보 ‘경계’ 발령
    • 입력 2025-08-21 21:55:47
    • 수정2025-08-21 21:59:39
    뉴스9(부산)
부산 식수원인 낙동강 물금·매리 지점에 조류경보 '경계' 단계가 발령됐습니다.

낙동강유역환경청은 지난 4일 해당 지점에서 남조류 세포수가 1㎖(밀리리터)당 2만 4천여 개 확인된 데 이어 지난 18일 취수한 강물에서도 만 천여 개가 확인됐다고 밝혔습니다.

물금·매리 지점에서 조류경보가 '경계' 단계로 상향된 건 지난 5월 29일 '관심' 단계 발령 이후 84일 만입니다.

부산시상수도사업본부는 조류 독성 등에 대한 검사를 실시하고 오존 처리 등 먹는 물 수질 관리를 강화하기로 했습니다.
이준석
이준석 기자

이 기사가 좋으셨다면

부산-주요뉴스

더보기

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

[속보] ‘통일교 청탁’ 건진법사 구속…“증거 인멸 <br>염려”

[속보] ‘통일교 청탁’ 건진법사 구속…“증거 인멸 염려”
이 대통령, ‘비핵화 3단계안’ <br>제시…“미 공조·북 대화”

이 대통령, ‘비핵화 3단계안’ 제시…“미 공조·북 대화”
김건희 여사 영상 속 ‘고가시계’ …전문가 분석 결과 ‘일치’

김건희 여사 영상 속 ‘고가시계’ …전문가 분석 결과 ‘일치’
[단독] 특검, ‘통일교 원정도박’ 증거인멸 정황 포착…‘윤핵관’ 연관성 수사

[단독] 특검, ‘통일교 원정도박’ 증거인멸 정황 포착…‘윤핵관’ 연관성 수사
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.