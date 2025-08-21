밀반입 마약 ‘던지기 수법’ 유통한 5명 구속

동영상 고정 취소

부산 북부경찰서는 마약류를 밀반입해 '던지기 수법'으로 유통한 혐의로 일당 5명을 검거해 구속 송치했습니다.



이들은 지난 3월부터 필리핀 세부에서 밀반입한 케타민 2kg과 필로폰 110g 등 12억 원 상당의 마약을 부산 지역 아파트나 등산로 등지에 던지기 수법으로 유통한 혐의를 받고 있습니다.



경찰은 마약 유통 일당이 더 있을 것으로 보고 추적 수사를 벌이고 있습니다.



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!