도의회, 행정구역 여론조사 시작…내달 2일 결과

제주도의회가 오늘부터 엿새간 행정체제 개편에 대한 여론조사에 들어갔습니다.



이번 여론조사는 행정구역을 둘러싼 갈등으로 행안부가 주민투표 실시 요구를 하지 않으면서, 이상봉 제주도의회 의장 주도로 도민 여론을 수렴하기 위해 추진되는데 도민 1,500명을 대상으로 80%는 모바일 웹조사, 20%는 유선전화로 조사하고 행정구역 선호도와 기초자치단체 설치 시기 등을 물어 다음 달 2일 결과를 발표할 예정입니다.



한편, 제주도는 이미 공론화로 결정된 사안인 만큼 여론조사 결과를 받아들일 수 없다는 입장이어서 향후 후폭풍이 예상됩니다.



