제주 해군 군사기지 불법 촬영 중국인 2명 붙잡혀
입력 2025.08.21 (21:56) 수정 2025.08.21 (21:59)
제주에 위치한 군사시설을 불법 촬영한 30대 중국인 2명이 경찰에 붙잡혔습니다.
그제(19일) 오후 6시쯤 제주 서귀포시 해군기지 인근에서 드론을 띄워 해군기지 등을 촬영한 혐의로 30대 중국인 2명이 군당국에 적발됐습니다.
경찰은 이들을 군사기지법 위반 혐의로 체포해 조사하고 촬영 목적과 여죄 등을 조사하고 있습니다.
제주에 위치한 군사시설을 불법 촬영한 30대 중국인 2명이 경찰에 붙잡혔습니다.
