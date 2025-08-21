부산교육청 ‘성 비위 징계’ 부서장 인사 철회

동영상 고정 취소

부산교육청이 성 관련 비위로 징계를 받은 직원을 본청 4급 교육국 인성체육급식과장으로 임명했다 뒤늦게 철회했습니다.



부산교육청은 "해당 과장이 부적절한 언행으로 감봉 1개월의 징계를 받는 등 해당 직무 수행이 불가하다고 판단해 임명을 철회했으며 검증 과정이 미흡했다"고 설명했습니다.



앞서 교사단체는 "인성체육급식과가 성 고충 업무 등을 관할하는 만큼 해당 인사가 부적절하다"고 지적하기도 했습니다.



