추석 성수 식품 불법 행위 특별 단속
입력 2025.08.21 (21:57) 수정 2025.08.21 (22:00)
부산시는 추석 명절을 앞두고 다음 달 1일부터 5주 동안 추석 성수 식품 제조, 가공업소를 대상으로 불법 행위 단속을 벌입니다.
부산시는 한과, 떡류, 한우 등 추석 성수 식품을 제조, 유통하는 업체의 위생 상태와 원산지 위반 등 불법 행위에 대해 중점 단속합니다.
- 입력 2025-08-21 21:57:15
- 수정2025-08-21 22:00:49
