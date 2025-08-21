추석 성수 식품 불법 행위 특별 단속

읽어주기 기능은 크롬기반의 브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

동영상 고정 취소

부산시는 추석 명절을 앞두고 다음 달 1일부터 5주 동안 추석 성수 식품 제조, 가공업소를 대상으로 불법 행위 단속을 벌입니다.



부산시는 한과, 떡류, 한우 등 추석 성수 식품을 제조, 유통하는 업체의 위생 상태와 원산지 위반 등 불법 행위에 대해 중점 단속합니다.



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!