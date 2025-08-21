‘자율주행 트럭으로 삼다수 운송’…내년 6월 운행
입력 2025.08.21 (21:58) 수정 2025.08.21 (22:01)
삼다수 운송에 자율주행 트럭이 투입됩니다.
제주도는 오늘(21일) 제주도개발공사, 자율주행 전문기업 라이드플럭스, 물류기업 제주로지스틱스와 '자율주행 기반 화물운송 산업 육성' 업무 협약을 체결했습니다.
올해 차량 입고 등 준비 단계를 거쳐 시스템 구축을 마무리한 뒤 내년 6월부터 삼다수 공장과 회천물류센터 간 15.7km 구간에서 25톤 자율주행 트럭을 운행할 계획입니다.
신익환 기자 sih@kbs.co.kr신익환 기자의 기사 모음
이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.