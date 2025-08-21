만취 상태로 버스정류장 돌진한 30대 입건

동영상 고정 취소

만취 상태로 차량을 몰다 버스정류장을 들이받은 30대 남성이 경찰에 입건됐습니다.



제주서부경찰서는 도로교통법 위반 혐의로 30대 남성을 입건해 조사하고 있다고 밝혔습니다.



이 남성은 오늘(21일) 새벽 0시 10분쯤 제주시 노형동 우체국 앞 도로에서 음주 상태로 운전하다 버스정류장을 들이받은 혐의를 받고 있습니다.



경찰조사 결과 이 남성의 혈중알코올농도는 면허취소 수치로 확인됐습니다.



