만취 상태로 버스정류장 돌진한 30대 입건
입력 2025.08.21 (21:57) 수정 2025.08.21 (22:00)
만취 상태로 차량을 몰다 버스정류장을 들이받은 30대 남성이 경찰에 입건됐습니다.
제주서부경찰서는 도로교통법 위반 혐의로 30대 남성을 입건해 조사하고 있다고 밝혔습니다.
이 남성은 오늘(21일) 새벽 0시 10분쯤 제주시 노형동 우체국 앞 도로에서 음주 상태로 운전하다 버스정류장을 들이받은 혐의를 받고 있습니다.
경찰조사 결과 이 남성의 혈중알코올농도는 면허취소 수치로 확인됐습니다.
만취 상태로 차량을 몰다 버스정류장을 들이받은 30대 남성이 경찰에 입건됐습니다.
고민주 기자 thinking@kbs.co.kr
