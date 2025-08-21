뉴스9(청주)

[충북&오늘] 제천시 ‘1인 가구’ 지원…증평군 소상공인 경영 개선

입력 2025.08.21 (22:01) 수정 2025.08.21 (22:18)

[앵커]

제천시가 '1인 가구' 친화도시로 거듭나기 위해 다양한 지원 사업을 추진합니다.

음성군은 경기 침체로 어려움을 겪는 소상공인의 경영 개선을 지원합니다.

지역별 주요 소식, 진희정 기자가 전합니다.

[리포트]

제천 지역 1인 가구는 지난해 8월 기준, 2만 3천여 가구로 전체의 38%가 넘습니다.

3년 연속 증가해, 세 집에 한 집꼴입니다.

제천시가 1인 가구 친화 도시를 조성하기 위해 2029년까지 맞춤 사업을 발굴해 추진합니다.

올해는 먼저 홀로 사는 고령의 주민에게 가사 서비스와 은행, 병원 등 근거리 외출 동행 서비스를 시작했습니다.

또 여성과 청년 1인 가구에는 생활고충민원 처리와 귀갓길 안심 동행, 사회적 고립을 막기 위한 심리 상담 등을 지원합니다.

[김현숙/제천시 여성친화팀 : "주거 안정, 건강 여가, 경제적 자립, 사회적 고립 방지 네 가지 정책 과제에 대해서, 실질적으로 지속 가능하게 추진될 수 있도록 노력할 예정입니다."]

음성군이 경기 침체로 어려움을 겪고 있는 소상공인을 위해 경영 환경 개선을 돕습니다.

지원 내용은 입식 테이블 교체와 포장 용기, CCTV 설치 등으로, 올해 업체 1곳에 최대 3백만 원까지 모두 120여 곳을 지원합니다.

또 착한가격업소 혜택과 출산 소상공인의 인건비 등도 제공합니다.

전국에 말라리아 경보가 발령되는 등 폭염에 해충이 기승을 부리면서 증평군이 특별 방역에 나섰습니다.

증평군보건소는 주거 밀집 지역과 하천변, 하수구 등 취약지역을 중심으로 소독 방역을 추진합니다.

해충이 자라기 전, 차단 방역을 위해 유충 구제제 사용도 확대합니다.

더불어, 주민들에게 고인 물 제거 등 생활 속 위생 관리도 강조했습니다.

KBS 뉴스 진희정입니다.

영상편집:정진욱

  • [충북&오늘] 제천시 ‘1인 가구’ 지원…증평군 소상공인 경영 개선
    • 입력 2025-08-21 22:01:11
    • 수정2025-08-21 22:18:25
    뉴스9(청주)
진희정
진희정 기자

