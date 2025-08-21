횡성보건소, 피부질환 무료 이동진료

읽어주기 기능은 크롬기반의 브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

동영상 고정 취소

횡성군은 한국한센복지협회 강원도지부와 함께, 오늘(21일) 횡성장기요양센터와 보람원에서 피부질환 무료 이동진료를 했습니다.



이 행사의 주요 목적은 한센병의 조기 발견과 치료였습니다.



또, 무좀과 습진 등 일상적인 피부 질환에 대해서도 진단과 치료가 진행됐습니다.



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!