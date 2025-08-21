횡성보건소, 피부질환 무료 이동진료
입력 2025.08.21 (22:02)
횡성군은 한국한센복지협회 강원도지부와 함께, 오늘(21일) 횡성장기요양센터와 보람원에서 피부질환 무료 이동진료를 했습니다.
이 행사의 주요 목적은 한센병의 조기 발견과 치료였습니다.
또, 무좀과 습진 등 일상적인 피부 질환에 대해서도 진단과 치료가 진행됐습니다.
하초희 기자 chohee25@kbs.co.kr
-
