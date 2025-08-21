철원 고석정 꽃밭 27일 개장…11월까지 운영

읽어주기 기능은 크롬기반의 브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

철원군이 이달 27일부터 11월 초까지 고석정 꽃밭을 운영합니다.



꽃밭의 넓이는 16만㎡ 입니다.



여기에선 맨드라미와 천일홍 등 다양한 꽃이 자라고 있습니다.



이 꽃밭은 매주 금요일과 토요일, 추석 연휴엔 밤 10시까지 개방됩니다.



