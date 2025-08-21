‘교육 공무원’ 사칭 사기 범행 시도…“주의 당부”
입력 2025.08.21 (22:04) 수정 2025.08.21 (22:11)
읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.
교육공무원을 사칭해 금품을 가로채려 한 범행 시도가 발생해 주의가 요구됩니다.
■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!
- ‘교육 공무원’ 사칭 사기 범행 시도…“주의 당부”
-
- 입력 2025-08-21 22:04:30
- 수정2025-08-21 22:11:32
교육공무원을 사칭해 금품을 가로채려 한 범행 시도가 발생해 주의가 요구됩니다.
-
-
송승룡 기자 oberona@kbs.co.kr송승룡 기자의 기사 모음
-
이 기사가 좋으셨다면
-
좋아요
0
-
응원해요
0
-
후속 원해요
0
강릉-주요뉴스
헤드라인
많이 본 뉴스
각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.
이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.