동해 소재 시멘트 공장 기름 유출…하천 유입 안 돼
입력 2025.08.21 (22:04) 수정 2025.08.21 (22:11)
읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.
동해시의 한 공장에서 기름이 유출되는 사고가 발생해 방제작업이 펼쳐졌습니다.
오늘(21일) 새벽 1시쯤 동해시 소재 한 시멘트 공장에서 연료저장 탱크에 재생유를 채우는 과정에 일부 기름이 공장 내 저수조로 유출됐습니다.
동해시는 업체 측이 흡착포를 활용해 방제작업을 펼친 결과, 인근 하천으로는 기름이 유입되지 않았다고 밝혔습니다.
오늘(21일) 새벽 1시쯤 동해시 소재 한 시멘트 공장에서 연료저장 탱크에 재생유를 채우는 과정에 일부 기름이 공장 내 저수조로 유출됐습니다.
동해시는 업체 측이 흡착포를 활용해 방제작업을 펼친 결과, 인근 하천으로는 기름이 유입되지 않았다고 밝혔습니다.
■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!
- 동해 소재 시멘트 공장 기름 유출…하천 유입 안 돼
-
- 입력 2025-08-21 22:04:00
- 수정2025-08-21 22:11:32
동해시의 한 공장에서 기름이 유출되는 사고가 발생해 방제작업이 펼쳐졌습니다.
오늘(21일) 새벽 1시쯤 동해시 소재 한 시멘트 공장에서 연료저장 탱크에 재생유를 채우는 과정에 일부 기름이 공장 내 저수조로 유출됐습니다.
동해시는 업체 측이 흡착포를 활용해 방제작업을 펼친 결과, 인근 하천으로는 기름이 유입되지 않았다고 밝혔습니다.
오늘(21일) 새벽 1시쯤 동해시 소재 한 시멘트 공장에서 연료저장 탱크에 재생유를 채우는 과정에 일부 기름이 공장 내 저수조로 유출됐습니다.
동해시는 업체 측이 흡착포를 활용해 방제작업을 펼친 결과, 인근 하천으로는 기름이 유입되지 않았다고 밝혔습니다.
-
-
노지영 기자 no@kbs.co.kr노지영 기자의 기사 모음
-
이 기사가 좋으셨다면
-
좋아요
0
-
응원해요
0
-
후속 원해요
0
강릉-주요뉴스
헤드라인
많이 본 뉴스
각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.
이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.