동해 소재 시멘트 공장 기름 유출…하천 유입 안 돼

동영상 고정 취소

동해시의 한 공장에서 기름이 유출되는 사고가 발생해 방제작업이 펼쳐졌습니다.



오늘(21일) 새벽 1시쯤 동해시 소재 한 시멘트 공장에서 연료저장 탱크에 재생유를 채우는 과정에 일부 기름이 공장 내 저수조로 유출됐습니다.



동해시는 업체 측이 흡착포를 활용해 방제작업을 펼친 결과, 인근 하천으로는 기름이 유입되지 않았다고 밝혔습니다.



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!