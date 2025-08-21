충북개발공사 신임 사장 김순구 내정
입력 2025.08.21 (22:04) 수정 2025.08.21 (22:19)
충북개발공사 신임 사장에 김순구 전 한국감정평가사협회 회장이 내정됐습니다.
김 내정자는 괴산 출신으로 현재 충북 도정 정책 자문위원과 충북도민회 중앙회 부회장 등을 맡고 있습니다.
충청북도의회는 다음 달, 김 내정자에 대한 인사 청문을 진행할 예정입니다.
정진규 기자 jin9@kbs.co.kr
