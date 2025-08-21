충북청소년오케스트라-도립교향악단 합동 공연
입력 2025.08.21 (22:05) 수정 2025.08.21 (22:19)
충북교육청 청소년오케스트라와 충북도립교향악단의 합동 공연이 내일 오후 4시, 청주 예술의 전당에서 진행됩니다.
'Side by Side'라는 주제로 열리는 이번 공연 1부에선 청소년오케스트라가 드보르자크 교향곡 8번 1악장을 선보입니다.
이어 2부에서는 충북도립교향악단과 교육청, 세광중 오케스트라 단원들이 주페의 '시인과 농부' 서곡 등을 연주합니다.
충북교육청 청소년오케스트라와 충북도립교향악단의 합동 공연이 내일 오후 4시, 청주 예술의 전당에서 진행됩니다.
'Side by Side'라는 주제로 열리는 이번 공연 1부에선 청소년오케스트라가 드보르자크 교향곡 8번 1악장을 선보입니다.
이어 2부에서는 충북도립교향악단과 교육청, 세광중 오케스트라 단원들이 주페의 '시인과 농부' 서곡 등을 연주합니다.
