대구 정의당·진보당, 윤석준 동구청장 사퇴 촉구
입력 2025.08.21 (22:04) 수정 2025.08.21 (22:22)
읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.
정의당·진보당 대구시당과 지역 시민사회단체들이 오늘 동구청 앞에서 윤석준 동구청장의 사퇴를 촉구하는 집회를 열었습니다.
이들은 윤 구청장이 지난 2년간 당선무효형 등으로 행정 방임과 주민 우롱을 계속해 왔다며, 이제라도 직위를 내려놓는 게 주민에 대한 최소한의 예의라고 주장했습니다.
앞서 윤 청장은 지난 7일 정치자금법 위반 혐의로 1심에서 당선 무효형인 벌금 200만 원을 선고받고 항소했습니다.
이들은 윤 구청장이 지난 2년간 당선무효형 등으로 행정 방임과 주민 우롱을 계속해 왔다며, 이제라도 직위를 내려놓는 게 주민에 대한 최소한의 예의라고 주장했습니다.
앞서 윤 청장은 지난 7일 정치자금법 위반 혐의로 1심에서 당선 무효형인 벌금 200만 원을 선고받고 항소했습니다.
■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!
- 대구 정의당·진보당, 윤석준 동구청장 사퇴 촉구
-
- 입력 2025-08-21 22:04:57
- 수정2025-08-21 22:22:58
정의당·진보당 대구시당과 지역 시민사회단체들이 오늘 동구청 앞에서 윤석준 동구청장의 사퇴를 촉구하는 집회를 열었습니다.
이들은 윤 구청장이 지난 2년간 당선무효형 등으로 행정 방임과 주민 우롱을 계속해 왔다며, 이제라도 직위를 내려놓는 게 주민에 대한 최소한의 예의라고 주장했습니다.
앞서 윤 청장은 지난 7일 정치자금법 위반 혐의로 1심에서 당선 무효형인 벌금 200만 원을 선고받고 항소했습니다.
이들은 윤 구청장이 지난 2년간 당선무효형 등으로 행정 방임과 주민 우롱을 계속해 왔다며, 이제라도 직위를 내려놓는 게 주민에 대한 최소한의 예의라고 주장했습니다.
앞서 윤 청장은 지난 7일 정치자금법 위반 혐의로 1심에서 당선 무효형인 벌금 200만 원을 선고받고 항소했습니다.
-
-
이지은 기자 easy@kbs.co.kr이지은 기자의 기사 모음
-
이 기사가 좋으셨다면
-
좋아요
0
-
응원해요
0
-
후속 원해요
0
대구-주요뉴스
헤드라인
많이 본 뉴스
각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.
이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.